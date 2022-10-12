Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для новых улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи портала "Активный гражданин" смогут предложить названия для 45 улиц, скверов, площадей, аллей и других мест в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Как уточнил ответственный за развитие проекта "Активный гражданин" Александр Пищелко, голосование будет организовано в несколько этапов. Так, сначала москвичи смогут отправлять свои предложения для названий. Потом будут отобраны наиболее популярные и яркие идеи – их вынесут во второй этап, где уже пользователи должны будут указать один вариант.

Отмечается, что жители столицы смогут выбрать названия для улиц в центре города, на западе, юге, севере столицы, а также в СВАО, СЗАО, ЮВАО и ЮЗАО.

В свою очередь, глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что первые пять голосований уже доступны для горожан. Пользователи могут предлагать названия для улиц и бульваров Тушинского аэродрома, для переулка в Пресненском районе, а также для улицы в Крылатском.

На портале пользователи смогут найти данные о той местности, где находится улица, и идеи экспертов о том, как можно назвать новые объекты. Так, например, улицы и бульвары на месте бывшего Тушинского аэродрома предложили называть в честь летчиков и деятелей авиации.

Летом на портале "Активный гражданин" прошло голосование "Самые красивые фонтаны Москвы". Горожане могли выбрать не более 5 вариантов из 24 предложенных.

До этого москвичи выбирали внешний вид Новорязанской и Ольховской улиц, а также Басманного и Ольховского переулков. Голосование проходило также в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие более 170 000 человек.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время его пользователями стали более миллиона человек. Участие в проекте позволяет горожанам голосовать за названия улиц, время работы медицинских учреждений, а также делать выбор в других опросах, касающихся социальной и культурной сфер столицы.



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