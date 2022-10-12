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"Мой район. Обратная связь": оригинальная скамейка появилась столичном парке в СЗАО

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В столичном парке района Покровское-Стрешнево появилась оригинальная скамейка. Она имеет нестандартный размер и необычную витиеватую форму. Конструкцию изготовили специально для проекта по восстановлению парковой территории.

Раньше на этом месте у входа в парк, со стороны 5-го Войковского проезда, находились разрозненные лавочки. После установки новой скамейки в центре образовавшейся площадки уложили бетонную плитку и разместили клумбу.

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Сюжет: "Мой район"
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