"Мой район. Обратная связь": оригинальная скамейка появилась столичном парке в СЗАО

В столичном парке района Покровское-Стрешнево появилась оригинальная скамейка. Она имеет нестандартный размер и необычную витиеватую форму. Конструкцию изготовили специально для проекта по восстановлению парковой территории.

Раньше на этом месте у входа в парк, со стороны 5-го Войковского проезда, находились разрозненные лавочки. После установки новой скамейки в центре образовавшейся площадки уложили бетонную плитку и разместили клумбу.