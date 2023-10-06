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Новости

06 октября, 02:35

Город

"Мой район. Навигатор": Национальный космический центр откроют в Москве в 2024 году

"Мой район. Навигатор": Национальный космический центр откроют в Москве в 2024 году

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

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Фонтаны прекратили работу в столице

Самые важные организации ракетно-космической промышленности будут сосредоточены в одном центре. Его создают в районе Филевский парк на территории госцентра имени Хруничева. Это совместный проект правительства Москвы и "Роскосмоса". Завершилось основное строительство.

Национальный космический центр, на территории которого разместят отраслевые институты, предприятия и ситуационный центр с главным офисом "Роскосмоса", откроется в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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