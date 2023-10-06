"Мой район. Навигатор": Национальный космический центр откроют в Москве в 2024 году

Самые важные организации ракетно-космической промышленности будут сосредоточены в одном центре. Его создают в районе Филевский парк на территории госцентра имени Хруничева. Это совместный проект правительства Москвы и "Роскосмоса". Завершилось основное строительство.

Национальный космический центр, на территории которого разместят отраслевые институты, предприятия и ситуационный центр с главным офисом "Роскосмоса", откроется в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".