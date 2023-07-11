"Мой район. Навигатор": капремонт дома 1903 года стартовал в Басманном районе Москвы

В 2023 году специалисты фонда капитального ремонта проводят работы по реставрации дома архитектора Георгия Макаева. Дом расположен на углу Подсосенского и Казарменного переулков. Его возвели в 1903 году в стиле модерн.

Специалисты приводят в порядок необычный декор фасада в виде маков и барельефы с растениями, похожими на кактусы, и фигурами кошек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".