Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:05

Город

"Мой район. Навигатор": капремонт дома 1903 года стартовал в Басманном районе Москвы

"Мой район. Навигатор": капремонт дома 1903 года стартовал в Басманном районе Москвы

"Мой район. Навигатор": столичное метро получило еще 40 новых поездов "Москва 2020"

Автобусы стали временно пропускать остановку "17-й автобусный парк" в Москве

Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Экипаж Росгвардии поймал лемура на Даниловской набережной

Собянин объявил победителей конкурса "Покажи Москву!"

Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в трубу в Текстильщиках

Патрули ДПС усилили из-за дрифтеров в районе Патриарших прудов

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

В 2023 году специалисты фонда капитального ремонта проводят работы по реставрации дома архитектора Георгия Макаева. Дом расположен на углу Подсосенского и Казарменного переулков. Его возвели в 1903 году в стиле модерн.

Специалисты приводят в порядок необычный декор фасада в виде маков и барельефы с растениями, похожими на кактусы, и фигурами кошек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика