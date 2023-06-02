"Мой район. Навигатор": посвященный Новодевичьему монастырю музей откроют в Хамовниках

В районе Хамовники откроют музей, посвященный Новодевичьему монастырю. Он расположится недалеко от храмового комплекса, в Лужнецком проезде. Возведут четырехэтажное здание в стиле необрутализма. Авторы проекта вдохновлялись архитектурой Новодевичьего монастыря с монументальными стенами, башнями белого и терракотового оттенка.

Экспозиция музея будет непосредственно связана с судьбой Новодевичьего монастыря. На первом этаже разместят зону для занятий с детьми, сувенирные магазины и кафе. Кроме того, в одном из пространств обустроят лекционный зал и фондохранилище. Комплекс станет филиалом Государственного исторического музея. Новодевичий монастырь во имя Смоленской иконы Божией матери был основан еще в 16 веке при Великом князе Василии III.

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