Участок автомобильной дороги М-3 реконструируют в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок дороги М-3 к юго-западу от деревни Шеломово планируют реконструировать в ТиНАО. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, речь идет об участке с 65-го по 173-й километр. В рамках проекта будет создан разворотный съезд.

"Площадь земельного участка, который будет предоставлен в аренду ГБУ "Российские автомобильные дороги", составляет 2,84 гектара. Срок аренды составит шесть лет", – добавила она.

По ее словам, этот участок дороги в перспективе станет платным.

Ранее Пятова рассказала о реконструкции участка автомобильной дороги Москва – Дмитров – Дубна на пересечении Дмитровского и Афанасовского шоссе. Проект позволит интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, повысить доступность близлежащих жилых кварталов.

Площадь участка, по которому проходит дорога, составляет 1,9 гектара. На период проведения работ его предоставят ГКУ Подмосковья "Дирекция дорожного строительства". Сейчас дорога свободна от капитальных строений.

До этого сообщалось, что строительство Южной рокады на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершат до конца года. Два из семи путепроводов на первом участке улично-дорожной сети готовы на 80%.

