Подъездную дорогу к двум судам откроют до конца года на юго-западе Москвы

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Специалисты до конца года откроют подъездную дорогу для двух московских судов – Гагаринского и Хамовнического. Об этом сообщает пресс-служба Депстроя со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Мероприятия планируют завершить по адресу Большая Черемушкинская улица, владение 2А/4. Загрутдинов напомнил, что строящееся здание будет иметь два подъезда со стороны улиц Карьер и Большой Черемушкинской.

По словам главы департамента, дорога, построенная от улицы Карьер, уже готова. Там уложили асфальт, нанесли разметку и обустроили тротуары. Помимо строительства дорог, проектом предусматривается размещение открытых автомобильных стоянок. Также там запланирована перекладка инженерных коммуникаций и комплекс мероприятий по благоустройству прилегающих территорий.

"Город на постоянной основе реализует мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры. Одновременно с крупными проектами, такими как, например, Московский скоростной диаметр, ведется строительство локальных объектов. Все в месте это повышает качество городской среды и связность территорий", – поделился Загрутдинов.

Ранее глава департамента рассказал, что специалисты приступили к работам по строительству Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда. По его словам, мероприятия планируется завершить в 2025 году.