Строительство участка Южной рокады завершат до конца года

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Строительство Южной рокады на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершат до конца года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, два из семи путепроводов на первом участке улично-дорожной сети готовы на 80%. Всего в рамках строительства Московского скоростного диаметра в районе Кантемировской улицы предусмотрено возведение семи путепроводов.

"До конца этого года мы планируем завершить строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 9,3 километра", – сказал Загрутдинов.

Он отметил, что сейчас завершены работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций и дорожные работы, строительство трех подземных пешеходных перехода на Кантемировской улице, доме 29, корпусе 2, доме 17, корпусе 1 и доме 3, корпусе 3.

Благоустройство территории включает посадку деревьев, кустарников, устройство цветников. Общая площадь озеленения составит 10,7 гектара.

Загрутдинов сообщил, что работа на этом участке строительства проводится в стесненных условиях существующей городской застройки. Все работы проводятся без перекрытий движения и нарушений в работе инженерных коммуникаций, что способствует общей безопасности и создает комфортные условия для всех участников движения и жителей района.

Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК). Она соединит крупные городские магистрали – МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Пролетарский и Ленинский проспекты. Помимо этого, рокада объединит ряд улиц, в том числе Профсоюзную, Люблинскую и другие.

Ранее стало известно, что до 2024 года в Москве реконструируют 22 транспортные развязки. В частности, один из объектов – транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней – будет состоять из 5 эстакад-съездов, 3 путепроводов, 2 надземных и 1 подземного пешеходного перехода и облегчит передвижение для многих москвичей.



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