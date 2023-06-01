Новый сезон зеленого театра на ВДНХ начнется 1 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зеленый театр на ВДНХ открывает новый сезон 1 июня. Москвичи и гости столицы вновь смогут наслаждаться концертами на свежем воздухе, театральными постановками и творческими вечерами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 12:00 начнется церемония награждения лауреатов конкурса на получение грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства 2023 года. В мероприятии также примут участие приглашенные артисты и знаменитые академические музыканты.

В субботу, 3 июня, состоится концерт "Песни человека" группы Zero People. Вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин выступят вместе с виолончелистом Александром Гулиным и перкуссионистом Дмитрием Фроловым. Они представят композиции в стиле минималистичного пиано-рока.

Красовицкий и Заранкин играют вместе уже 12 лет. За это время музыканты выпустили шесть альбомов. Желающие могут приобрести билет на их концерт на портале ВДНХ.

Кроме того, на предстоящий летний сезон в рамках проекта зеленого театра на ВДНХ запланированы выступления Дмитрия Маликова, группы "Чиж & Co", Юрия Каспаряна, Николая Носкова, Мариам Мерабовой и других артистов.

Здесь также будут устраивать стендап-шоу: "Женский стендап", "Импровизация" и "Камызяки".

Ранее замгендиректора ВДНХ по развитию Елена Жук заявила, что на Выставке состоятся специальные летние мероприятия, которые смогут посетить все желающие. Уже в летние месяцы комплекс встретит своего 10-миллионного посетителя в 2023 году. Там пройдет более 20 крупных фестивалей. Слоган этого сезона: "Город. Лето. ВДНХ".

