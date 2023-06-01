Путин заявил, что власти РФ должны делать больше для улучшения жизни граждан

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Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, однако кое-что уже получается, заявил Владимир Путин.

Во время встречи глава многодетной семьи Беловых из Челябинска поблагодарил президента за созданные условия. По словам мужчины, государство дает практически все.

"Вам спасибо за эти слова. Я вспоминал шутливое высказывание одного из наших императоров, когда он сказал, что Россией управлять легко, но совершенно бесполезно. Все-таки ситуация меняется, и кое-что у нас получается. Хотя сделать нужно еще гораздо больше, и мы будем обязательно делать это, я вам обещаю", – приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Путин указал на ошибку тех, кто советует "пожить для себя" вместо рождения детей. По мнению президента, такие люди не понимают, что главное удовольствие и счастье заключается в детях.

До этого российский лидер поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи во всех регионах РФ. Также президент назвал безусловным приоритетом для российских властей поддержку семей с детьми.

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