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Владимир Путин указал на ошибку тех, кто советует "пожить для себя" вместо рождения детей, пишет ТАСС.

"Одна из участниц (встречи. – Прим. ред.) сказала, что иногда, когда разговаривала со своими знакомыми, слышала известный, сакраментальный вопрос: "А зачем вам это нужно – столько детей?" Но ведь когда кто-то говорит такие слова и думает таким образом, что имеется в виду: <…> здесь звучит еще один подвопрос. Часто он и вслух произносится. Дальше, как правило, говорится: "Надо бы пожить для себя", – сказал глава государства в ходе встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

В это же время Путин поинтересовался, что значит пожить для себя. Он заметил, что этой фразой обозначают жизнь в удовольствие. Однако те, кто так говорят, не понимают, что главное удовольствие и счастье заключается в детях, считает президент.

Участников встречи российский лидер поздравил с тем, что эти люди поняли смысл настоящего счастья и пожелал им удачи во всех делах и начинаниях.

До этого Путин поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи во всех регионах Российской Федерации. Он подчеркнул, что по всей России должно действовать одновременно бумажное и электронное удостоверение многодетной семьи. Это поможет семьям использовать льготы в разных российских регионах.

Также президент назвал безусловным приоритетом для российских властей поддержку семей с детьми. Он заметил, что в государстве постепенно развиваются различные меры поддержки и программы.



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