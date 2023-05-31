ГУМ заготовит более 130 тысяч порций для гостей Дня мороженого

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

1 июня в ГУМе уже десятый раз состоится День мороженого. Специально к празднику Главный Универсальный Магазин заготовит более 130 тысяч порций, которые будут ждать своих поклонников. Продаваться они будут по специальной цене – 50 рублей, а роли мороженщиков примерят на себе известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие и спортсмены.

Традиция этого любимого и детьми, и взрослыми дня была положена в 2013 году, когда ГУМ отмечал 120-летие. Со временем она превратилась в неотъемлемую часть празднования Международного дня защиты детей.

Гумовское, "то самое" мороженое давно стало визитной карточкой магазина. Многие заходят туда специально, чтобы поесть нежный пломбир, любимое крем-брюле, ароматное дынное, яркое черничное или знаменитое эскимо в шуршащей фольге.

Днем рождения знаменитого мороженого можно считать 3 июля 1954 года. ГОСТ на него был самым жестким в мире и требовал исключительно натуральных продуктов. Особенностью являлось и то, что мороженое производилось в самом магазине: в подвале ГУМа был расположен специальный цех по производству, где сначала делали только пломбир и крем-брюле, а позже и другие сорта. Десерт сразу стал символом главного универмага, как и знаменитый фонтан.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей и 110-летия со дня рождения писателя Сергея Михалкова пройдут на Цветном бульваре в Москве 3 июня. Гостей ждут выступления, игры, конкурсы и традиционное карнавальное шествие.