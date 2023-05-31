Телебашни РФ включат праздничную подсветку в День защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На телебашнях в 16 городах РФ в четверг, 1 июня, включат праздничную иллюминацию в честь Дня защиты детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"На медиаэкранах башен появятся поздравления и символы праздника: изображения детей, воздушных шаров и цветов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что световое шоу украсит башни в Брянске, Великом Новгороде, Благовещенске, Казани, Кызыле, Твери, Челябинске, Черкесске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Пензе, Саратове, и Ярославле.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в День защиты детей в парках и на площадках столицы будут присутствовать игровые зоны и творческие мастерские. Также состоится показ мультфильмов и советских кинолент.

До этого отмечалось, что проезд на Московской канатной дороге на Воробьевых горах 1 июня будет бесплатным для гостей в возрасте до 14 лет. Кроме того, на площадках перед станциями воздушной трассы пройдут бесплатные спортивно-развлекательные программы.