Москва онлайн покажет, как известные артисты раздают мороженое в ГУМе

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

1 июня зрители Москвы онлайн увидят День мороженого в ГУМе. По традиции известные люди будут раздавать всем желающим мороженое за полцены. В этом году в качестве мороженщиков выступят Зара, Юлия Савичева, Дмитрий Маликов, Илья Авербух, Лиза Арзамасова, Игорь Бутман и другие.

Корреспондент Анна Луговская пообщается со сладкоежками и деятелями культуры, расскажет историю мороженого и попробует выяснить рецепт любимого многими мороженого.

Мороженое продают в ГУМе с 3 июля 1954 года. В подвале магазина в те годы располагался специальный цех по производству лакомства, в котором сначала делали только пломбир и крем-брюле, а позже стали готовить и другие сорта.

Смотрите прямую трансляцию 1 июня в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.