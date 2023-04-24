"Мой район. Навигатор": в столице готовят к открытию спортивный комплекс "Динамо"

В столице готовят к открытию спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", который станет часть большого кластера, куда входит стадион "ВТБ Арена". Площадь нового трехэтажного здания составляет около 30 тысячи квадратных метров. Там есть все необходимое для того, чтобы заниматься разными видами спорта.

В комплексе обустроили ледовую арену с площадкой, которая соответствует всем стандартам Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты смогут воспользоваться помещением для разминки, а фигуристы – залом хореографии. В здании сделали спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола. А еще пространства для занятий гимнастикой, единоборствами и футболом. В порядок сейчас приводят и территорию вокруг здания. Уже высадили деревья и обустраивают газоны.

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