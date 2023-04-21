Проект "Четвероногий друг" продлится на Цветном бульваре до 23 апреля

На Цветном бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар" открылся проект "Четвероногий друг". Это площадка, где животные ищут дом. Проект продлится до 23 апреля.

Волонтеры фондов спасли большинство своих подопечных на улице. Жители приюта будут рады любой помощи – от ласки и внимания до информационной поддержки.

В прошлом году новую семью здесь помогли отыскать почти трем тысячам собак и нескольким сотням кошек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.