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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни медведя Диксона в столичном зоопарке

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни медведя Диксона в столичном зоопарке

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Москвичам рассказали о жизни медведя Диксона в столичном зоопарке. По словам сотрудников зоопарка, он – самый музыкальный зверь из местных косолапых.

В зоопарке рассказали, что Диксон часто поет. Таким образом зверь выражает радость. Иногда своими напевами он сообщает зоологам важную информацию о том, что он проголодался.

В столице Диксон недавно. Прошлой осенью его спасли от гибели. Хищника нашли раненым в поселке в Красноярском крае. Медведь был сильно обезвожен. Его отвезли на лечение в Москву. В зоопарке разработали целую программу реабилитации для косолапого. Этот процесс проходит успешно. Диксон идет на поправку.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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