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Транспорт

"Мой район. Навигатор": МЦД-3 и МЦД-4 запустят в Москве в 2023 году

"Мой район. Навигатор": МЦД-3 и МЦД-4 запустят в Москве в 2023 году

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Два новых Московских центральных диаметра – третий и четвертый, откроют в столице уже в этом году. Эти объекты действительно долгожданные: МЦД-4 свяжет западные и восточные районы Подмосковья, а МЦД-3 – Ленинградское и Казанское направления железной дороги.

Самым протяженным станет четвертый диаметр. 86-метровая сквозная линия наземного метро пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного и соединит семь вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.

Третий диаметр пройдет от Зеленограда до подмосковного Раменского. Длина маршрута составит 85 километров. На линии будет 41 станция, из них с 14 можно будет пересесть на метро, МЦК и БКЛ.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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