Синоптик посоветовал автомобилистам менять шины после Пасхи

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Автомобилистам не стоит менять зимнюю резину на летнюю до Пасхи, сообщил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Сейчас погода такая, что уже хочется бежать на шиномонтаж и менять шины, особенно в столице. Но в Санкт-Петербурге такие мысли даже не приходят людям в голову, потому что там сейчас и снега лежит больше 20 сантиметров, и ночные морозы от -5 до -7 градусов", – передает RT его слова.

Шувалов обратил внимание, что в столице и Московской области температура в ночное время еще может снижаться до -2 градусов. Он также добавил, что осадков можно не ждать. Днем в столичном регионе установились положительные температуры от 8 до 9 градусов.

Однако, как отметил синоптик, в период с 10 по 12 апреля в Москву и Подмосковье придет мороз до -5 градусов. В связи с этим эксперт посоветовал автомобилистам менять шины после Пасхи.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе температура воздуха в столице поднимется выше климатической нормы, к среде столбики термометров покажут до 8–13 градусов.

По ее словам, в первую половину недели погоду в городе будет определять южный циклон. Он принесет в столицу теплый воздух и небольшие дожди.



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