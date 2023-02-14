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14 февраля, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": реконструкция на станции Площадь трех вокзалов

"Мой район. Навигатор": реконструкция на станции Площадь трех вокзалов

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Старейшая железнодорожная станция превращается в современный вокзал. Остановка на площади Трех вокзалов заработала еще в XIX веке. Теперь это современная станция Второго центрального диаметра, которая станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла.

Пассажирам уже доступна комфортная инфраструктура – новая платформа с навесом, освещение, информационные табло и часть вестибюля с лифтами, эскалаторами и турникетами. А время пересадки с метро на Московский центральный диаметр сократилось теперь в три раза.

В данный момент специалисты строят вторую платформу и вторую часть вестибюля. В итоге появится важный ТПУ в центре столицы, который объединит Второй и Четвертый диаметры, три вокзала, две линии метро и наземный транспорт.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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