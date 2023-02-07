"Мой район. Навигатор": новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова

Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве впервые за сорок лет. Она соединит восточные районы с югом и центром города, где в общей сложности проживают около двух миллионов человек.

Линия пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты. Как ожидается, она станет альтернативой для поездок с трех железнодорожных вокзалов, что позволит разгрузить станцию метро "Комсомольская".

Новый участок создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город. Первый – от Метрогородка в Чертанова, второй – от Новогиреева до метро "Университет". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".