Политолог назвал "унизительными" новые условия МОК для спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия, при которых российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям мирового уровня. В частности, выступать не разрешат тем, кто активно поддерживает спецоперацию на Украине. Расскажем, как на решение МОК отреагировали власти и спортивное сообщество и есть ли у этих требований скрытый подтекст.

Нейтральны во всем

Фото: Laurent Gillieron/Pool via AP

По решению МОК, в международных соревнованиях смогут участвовать те российские спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии организации, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Кроме того, они обязаны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс.





из официального сообщения МОК Они будут участвовать в соревнованиях как нейтральные спортсмены и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях.

Кроме того, российских и белорусских спортсменов официально пригласили принять участие в Азиатских играх, ближайшие из которых пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Однако для этого атлетам придется соблюсти все условия МОК.

Ранее за допуск россиян, которые не поддерживают спецоперацию, выступил глава МОК Томас Бах. Он объяснил это тем, что "военные действия были начаты точно не спортсменами". Однако возвращение россиян на международную арену осложняется тем, что ряд стран отказывают им в визах, а другие запрещают своим атлетам соревноваться с соперниками из РФ.

После начала специальной военной операции членство России приостановили международные федерации практически по всем видам спорта. Они же отобрали у РФ права на организацию крупных мероприятий. В частности, УЕФА перенес матч за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины, а Международная федерация университетского спорта приняла решение не проводить Универсиаду в Екатеринбурге.

Кроме того, россиян отстранили почти от всех соревнований мирового уровня либо же предложили участвовать в них на определенных условиях. К примеру, команда "КАМАЗ-мастер" отказалась подписывать документ для участия в ралли-марафоне "Дакар", в котором спортсмены осуждают проведение спецоперации. Там подчеркнули, что содержание бумаги носит политический характер и нарушает принцип равенства условий для спортсменов.

В то же время некоторые федерации постепенно идут на диалог с РФ. В частности, в конце 2022 года руководство Российского футбольного союза встретилось с представителями УЕФА, чтобы обсудить возвращение клубов в международные соревнования. К этой теме чиновники планируют вернуться в феврале.

Мнения разделились

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "РБК Спорт", что формулировки инициатив МОК политизированы.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи.

Условия допуска спортсменов к международным соревнованиям раскритиковал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его мнению, МОК попытался исправить ошибку, которая вылилась в почти год безосновательных рестрикций в отношении РФ и Белоруссии. Теперь ОКР собирается дать юридическую оценку озвученным условиям.

"Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации", – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал особые условия для российских спортсменов недопустимыми. По его мнению, тезисы МОК противоречат Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости.

"Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО", – приводит его слова пресс-служба Минспорта.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с "Чемпионатом" назвал заявление МОК абсолютной демагогией.

"Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят. Никто нас никуда не допустит. Выдвигают какие-то условия, потом создадут рабочую группу – кто-то и что-то там будет выяснять. Какой-то бред!" – сказал Губерниев.

В то же время помощник президента РФ, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин посчитал новые рекомендации МОК успехом. Важно, что российских спортсменов допускают к мировым соревнованиям и Олимпиаде, заявил он журналистам.





Игорь Левитин помощник президента РФ, первый вице-президент ОКР Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, рассмотрение допуска россиян до международных турниров можно считать положительным сигналом. "Конечно, это хоть какой-то шаг навстречу нам. Это положительное мероприятие", – сказала Тарасова РИА Новости.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в беседе со "Спорт-Экспрессом" также поприветствовала начинания МОК. "Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду при любых условиях", – подчеркнула она.

По ее мнению, ради выступления на соревнованиях можно согласиться с любыми требованиями.

Нас провоцируют?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МОК стремится к тому, чтобы на международных соревнованиях были только те российские спортсмены, которые выступят с осуждением спецоперации и России как таковой. Таким мнением с Москвой 24 поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Думаю, для большинства наших спортсменов это неприемлемо. Те, кто решатся на демонстративное осуждение СВО, безусловно, выступят против своей страны. Наверняка тем самым они полностью испортят отношения с теми спортивными организациями, которые их курируют и отправляют на соревнования.

"Сейчас политизируется все, и спорт в том числе. Но в этих условиях нам не нужно надеяться, что это закончится одномоментно. Надо искать альтернативные площадки, где можно выступать на соревнованиях, развивать собственный спорт. А с участием на таких унизительных условиях, которые предложил МОК, лично я не согласен", – сказал Безпалько.

Принимать требования для выступления на международных соревнованиях или нет – дело каждого спортсмена, подчеркнул политолог. Однако, даже если атлет не высказывался против СВО, в будущем его могут попытаться принудить это сделать. Давление на российский спорт не будет уменьшаться, а только нарастать, заключил Безпалько.

