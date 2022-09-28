Команда "КАМАЗ-мастер" отказалась подписывать документ FIA для участия в ралли "Дакар"

Фото: ТАСС/Dppi/LPS via ZUMA Press
Российская команда "КАМАЗ-мастер" не стала подписывать документ Международной автомобильной федерации (FIA) для участия в ралли-марафоне "Дакар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Уточняется, что участие российских спортсменов в ралли обусловлено необходимостью подписания анкеты, осуждающей российскую спецоперацию на территории Украины.
"По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации", – говорится в сообщении.
Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что российскому спорту по силам преодолеть временные международные санкции. По его словам, в рамках борьбы с санкциями в сфере приняли антикризисный план. Его основной задачей является укрепление национальной системы спорта в РФ.
Уточняется, что 8 сентября МОК не стал снимать санкции в отношении спортсменов из России, касающиеся их отстранения от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на Украине. В организации считают решение "защитной мерой", которая направлена на предотвращение политизации спорта.
До этого советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила причину смены гражданства 19 фигуристами из РФ. По ее словам, на смену гражданства подали те, кто не занимает ведущие места. Причиной подобной ситуации также стали ограничения в отношении российских спортсменов.
Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований
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