26 января, 20:00Город
"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего
Территорию Южного порта планируют сделать городом-курортом будущего. Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице – ее длина 13 километров. В планах – создать собственную марину для яхт, открытый бассейн и плавучие бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога.
Юго-восток Москвы, где раньше было много промышленных предприятий, теперь активно меняется. Первым большим проектом стал полуостров ЗИЛ, застройка территории бывшего завода имени Лихачева. Теперь столица привлекает инвесторов и в Южный порт.
Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".