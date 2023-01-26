"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего

Территорию Южного порта планируют сделать городом-курортом будущего. Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице – ее длина 13 километров. В планах – создать собственную марину для яхт, открытый бассейн и плавучие бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога.

Юго-восток Москвы, где раньше было много промышленных предприятий, теперь активно меняется. Первым большим проектом стал полуостров ЗИЛ, застройка территории бывшего завода имени Лихачева. Теперь столица привлекает инвесторов и в Южный порт.

Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".