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Новости

26 января, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего

"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего

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Территорию Южного порта планируют сделать городом-курортом будущего. Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице – ее длина 13 километров. В планах – создать собственную марину для яхт, открытый бассейн и плавучие бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога.

Юго-восток Москвы, где раньше было много промышленных предприятий, теперь активно меняется. Первым большим проектом стал полуостров ЗИЛ, застройка территории бывшего завода имени Лихачева. Теперь столица привлекает инвесторов и в Южный порт.

Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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