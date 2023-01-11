"Мой район. Навигатор": столичные службы утилизируют выпавший снег

Первый месяц зимы в Москве стал настолько снежным, что снег из города вывозят до сих пор. Декабрь по осадкам признали рекордным. Всего к 31 декабря выпало 129 миллиметров снега, а в начале январе подсыпало еще 29 сантиметров.

Утилизация снега осуществляется за счет его плавления. Снег проходит через сепараторы и дробилки, через системы решеток, которые отсеивают мусор. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".