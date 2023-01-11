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"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк показал, как животные переживают морозы

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк показал, как животные переживают морозы

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Обитатели Московского зоопарка переживают особенности московской зимы с энтузиазмом и аппетитом. Например, панда Жуи решил выйти на лед, несмотря на морозы. Камера наблюдения сняла его зимние забавы. Он катался с горки и валялся в снегу.

А символ зоопарка, манул Тимофей, поступил наоборот: хищник не любит холодную погоду, поэтому не выходит из теплого вольера. Как и жирафы, которые находятся в отапливаемом павильоне "Копытные Африки". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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