Медведь Диксон постепенно идет на поправку

У спасенного медведя Диксона наметились улучшения. Как рассказали сотрудники Московского зоопарка, белый медведь стал гораздо активнее, а чувствительность его правой лапы заметно повысилась. Диксон иногда выходит на прогулки к бассейну, а потом подолгу восстанавливает силы – сладко и вдоволь спит.

Животное с тяжелыми травмами нашли в Красноярском крае в сентябре. Раненое животное перевезли в Москву, где окружили заботой. Для нового обитателя зоопарка разработали специальный план реабилитации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.