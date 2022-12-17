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Медведь Диксон постепенно идет на поправку

Медведь Диксон постепенно идет на поправку

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У спасенного медведя Диксона наметились улучшения. Как рассказали сотрудники Московского зоопарка, белый медведь стал гораздо активнее, а чувствительность его правой лапы заметно повысилась. Диксон иногда выходит на прогулки к бассейну, а потом подолгу восстанавливает силы – сладко и вдоволь спит.

Животное с тяжелыми травмами нашли в Красноярском крае в сентябре. Раненое животное перевезли в Москву, где окружили заботой. Для нового обитателя зоопарка разработали специальный план реабилитации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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