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15:29

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Москва онлайн покажет работу снегосплавного пункта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как работает снегосплавный пункт, и узнать, что происходит со снегом, который ежедневно собирают коммунальные службы.

Под ведомством АО "Мосводоканал" находятся 35 снегосплавных пунктов. Они созданы для того, чтобы исключить сброс грязного снега в водоемы.

Смотрите прямую трансляцию 12 января в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн

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