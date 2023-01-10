"Мой район. Навигатор": 14 пригородных вокзалов откроются в столице в 2023 году

В 2023 году в столице заработают еще два центральных диаметра и откроют 14 пригородных вокзалов. Более пяти миллионов москвичей и жителей Подмосковья смогут пользоваться наземным метро.

МЦД-3 и МЦД-4 запустят в августе-сентябре. Третий диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления. Известно, что МЦД-4 считается самым протяженным железнодорожным маршрутом в столице: его длина составит 86 километров. Четвертый диаметр объединит сразу семь московских вокзалов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".