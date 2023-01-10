Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 23:25

Город

"Мой район. Навигатор": 14 пригородных вокзалов откроются в столице в 2023 году

"Мой район. Навигатор": 14 пригородных вокзалов откроются в столице в 2023 году

Новости часа: СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в подмосковной Коломне

Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту

Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Городской трафик восстановится к 15 января – ЦОДД

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Открытие МЦД-3 и МЦД-4 в столице состоится в 2023 году

Самолет Azur Air приземлился в аэропорту индийского штата Гоа

Участок МЦД-5 частично пройдет под центром Москвы – Бочкарев

В 2023 году в столице заработают еще два центральных диаметра и откроют 14 пригородных вокзалов. Более пяти миллионов москвичей и жителей Подмосковья смогут пользоваться наземным метро.

МЦД-3 и МЦД-4 запустят в августе-сентябре. Третий диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления. Известно, что МЦД-4 считается самым протяженным железнодорожным маршрутом в столице: его длина составит 86 километров. Четвертый диаметр объединит сразу семь московских вокзалов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика