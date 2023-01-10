СК возбудил дело после взрыва газа в квартире жилого дома в Коломне

Следственный комитет возбудил дело после взрыва газа в квартире жилого дома в подмосковной Коломне. В результате ЧП пострадал мужчина, которого доставили с термическими ожогами в больницу.

Пострадавший пояснил, что почувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту. Это спровоцировало взрыв, но возгорания не возникло.

По данным министерства энергетики Подмосковья, причиной инцидента мог стать самовольный монтаж газового оборудования в одной из квартир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.