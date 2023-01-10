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10 января, 19:15

Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в квартире жилого дома в Коломне

СК возбудил дело после взрыва газа в квартире жилого дома в Коломне

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Следственный комитет возбудил дело после взрыва газа в квартире жилого дома в подмосковной Коломне. В результате ЧП пострадал мужчина, которого доставили с термическими ожогами в больницу.

Пострадавший пояснил, что почувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту. Это спровоцировало взрыв, но возгорания не возникло.

По данным министерства энергетики Подмосковья, причиной инцидента мог стать самовольный монтаж газового оборудования в одной из квартир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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