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"Мой район. Навигатор": Парк Горького пригласил москвичей на фотовыставку

"Мой район. Навигатор": Парк Горького пригласил москвичей на фотовыставку

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Парк Горького пригласил ценителей советского кинематографа на фотовыставку. Киностудия имени Горького представила не просто архивные киноплакаты и снимки со съемок, на кадрах запечатлены самые трогательные рабочие моменты, репетиции, общение известных актеров и режиссеров. Посетители словно окажутся на съёмочной площадке любимых фильмов.

В экспозиции – любимые советские фильмы, такие как "Морозко" Александра Роу, "Карнавал" Татьяны Лиозновой, "Обыкновенное чудо" Марка Захарова и многие другие. Выставка будет открыта до 29 января.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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