Бочкарев: выставка "Мы меняем Москву" открылась на Рождественском бульваре

Фото: stroi.mos.ru

Выставка "Мы меняем Москву" открылась на Рождественском бульваре, сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Выставка посвящена итогам работы строительного комплекса в 2022 году.

"В этом году мы завершили ряд знаковых проектов: провели технические пуски участков Большой кольцевой линии, чтобы в новом году запустить по ним пассажирское движение, открыли основной участок Московского скоростного диаметра, развязку МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции, Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках, павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке, завершили строительство нескольких корпусов для больницы в Коммунарке, ввели в эксплуатацию реконструированный стадион "Москвич", – сказал Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, в общей сложности в столице возведено более 85 социальных объектов различной направленности.

Бочкарев сообщил, что в 2023 году продолжится работа по возведению радиальных линий метро, МЦД, южного участка Московского скоростного диаметра, введут в эксплуатацию ряд значимых объектов здравоохранения, несколько крупных школ. Посетители выставки узнают о главных достижениях в градостроительном развитии столицы, кроме этого, о знаковых объектах, построенных в 2022 году.

Выставка проходит с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. Выставка подготовлена при поддержке Стройкомплекса Москвы. Организатором мероприятия выступает АНО "Центринформ". Стратегический партнер выставки – АО "Мосинжпроект".

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, его работа повысит качество экстренной медицинской помощи в Москве.

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