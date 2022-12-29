Собянин открыл новые корпуса МГТУ имени Баумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

"Сегодня сдаем два корпуса. Это биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга. Остальные корпуса будут построены в соответствии с графиком и сданы в 2023 и 2024 году", – сообщил мэр.

Как уточнил Чернышенко, в рамках реализации поручения Владимира Путина по созданию не менее 25 кампусов мирового уровня МГТУ стал лидером по их готовности и качеству оснащения. Он также добавил, что 17 кампусов находятся на разных стадиях готовности. В Москве строятся многофункциональный научно-образовательный комплекс, центральный кластер и комплекс технопарка "Квантум-парк", несколько общежитий МГТУ и другие центры.

Помимо этого, Собянин и Чернышенко приняли участие в подписании договора, согласно которому МГТУ будет передан грузовой автомобиль "КамАЗ" для проведения исследований.

Проект комплексного развития университета также предполагает реконструкцию и возведение 14 зданий по двумя берегам реки Яузы. Общая площадь объектов составляет около 170 тысяч квадратных метров.

Ранее Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. Мэр уточнил, что открытие центра позволит улучшить качество медицинских услуг в городе. Стационар рассчитан на обслуживание до 200 экстренных пациентов в день.



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