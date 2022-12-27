Собянин сообщил об открытии путепровода над строящимся дублером Кутузовского проспекта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открыли путепровод над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями D1. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в рамках капитальной реконструкции путепровод привели в порядок. Кроме того, его длина увеличилась с 39 до 205 метров.

Мэр города подчеркнул, что путепровод сделает поездки быстрее и комфортнее за счет распределения потоков.

"Не нужно тратить время на объезд этого участка по прилегающим улицам", – отметил Собянин.

Ранее Собянин вместе с гендиректором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым открыл после реконструкции пригородный вокзал Переделкино Киевского направления МЖД. Они также провели открытие второй пассажирской платформы и вестибюля железнодорожной станции Минская.



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