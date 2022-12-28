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Столичное предприятие "Темп" рассказало об итогах 2022 года

Столичное предприятие "Темп" рассказало об итогах 2022 года

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Одно из старейших научно-производственных предприятий города ОАО "НПП "Темп" им Ф. Короткова" подводит итоги в преддверии Нового года. Столичное предприятие создает топливную автоматику авиадвигателей уже 80 лет.

Кроме того, более 650 типов агрегатов было разработано на данном заводе. Многие из них производятся серийно на заводах России и за рубежом и успешно эксплуатируются в составе самолетов и вертолетов военного и гражданского назначения.

Лучшие сотрудники получили благодарственные грамоты и награды не только от руководства, но и от имени мэра столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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