Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

При этом туристы по-прежнему должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда.

С 8 января Пекин также перестанет тестировать на коронавирус замороженные продукты и товары, не относящиеся к холодовой цепи.

Ранее аналитики рассказали о риске того, что в ближайшие месяцы в Китае может умереть один миллион человек от COVID-19. Эксперты также посчитали, что в стране слишком рано начали отменять ограничительные меры.

При этом отмечалось, что власти решили смягчить меры из-за недовольства народа.



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