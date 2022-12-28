Вирусолог рассказал, доберется ли волна заболеваемости COVID-19 из КНР в РФ

Китайские власти с января 2023 года отменят карантин по COVID-19, который сегодня нужно обязательно соблюдать при въезде на территорию государства. Такое решение продолжает наметившуюся в стране тенденцию на послабление противоэпидемических мер. При этом заболеваемость коронавирусом в КНР показывает серьезный рост. Разбираемся, может ли подняться новая волна пандемии на фоне ослабления ограничений в Китае и стоит ли переживать россиянам.



Послабление мер

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С 8 января в Китае отменят карантин по коронавирусу для тех, кто прибывает в страну. Им потребуется только предъявить ПЦР-тест, сданный за 48 часов до пересечения границы. При наличии отрицательного результата анализа попасть в КНР можно будет без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья.



Карантинные ограничения на въезд в Китай действуют с 2020 года. Сначала прибывшие из-за рубежа пассажиры должны были проводить в изоляции три недели. Однако со временем этот срок сократили. Сегодня при поездке в страну необходимо отбыть пять дней в централизованном карантине и еще трое суток на домашней изоляции .



К смягчению ограничительных мер по коронавирусу власти Китая приступили еще в ноябре этого года. В том числе отменили механизм временной приостановки международных рейсов, вступавший в действие, если на них выявляли заболевших COVID-19. В начале декабря китайские власти предприняли следующие шаги. Например, отменили обязательное ПЦР-тестирование для граждан, деятельность которых не связана с высоким риском заболеть и не предполагает работу с детьми и пожилыми. Кроме того, пациентам с COVID-19 в легкой форме и бессимптомным больным разрешили находиться на домашнем карантине без госпитализации.

Вместе с тем в начале ноября в Китае стали фиксировать рост заражений инфекцией, который продолжился и в следующем месяце. По данным СМИ, за первые 20 дней декабря коронавирусом в стране заболели до четверти миллиарда человек. Это составляет почти 18% населения. Более того, только за 20 декабря инфекцией заразились 37 миллионов человек.

Несмотря на это, 23 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем.





Мао Нин официальный представитель МИД КНР В настоящее время уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос. Общая ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае предсказуема и контролируема.

Примечательно, что с 25 декабря Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая перестал ежедневно публиковать сведения о новых случаях заражения инфекцией. В ведомстве пояснили, что статистику начнет распространять Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР. Организация будет публиковать данные один раз в месяц.

Нововведение вступит в силу после 8 января 2023 года, когда в стране изменится официальная классификация COVID-19. Заболевание выведут из разряда крайне опасных, которым присвоен класс "А". В частности, это чума и холера. Сам коронавирус отнесут к заболеваниям класса "Б", которые требуют мер строгого контроля. Среди них – например, атипичная пневмония, СПИД и вирусный гепатит.



Туристов не касается?

Фото: MARK R. CRISTINO/EPA/ТАСС

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали сообщения об отмене с января карантина по COVID-19 при въезде в Китай. Отмечается, что говорить об открытии границ для туризма пока преждевременно.





из сообщения на сайте АТОР Крайне сложно делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов. Туризм (въезд в КНР с целью туризма и отдыха) фактически не упомянут в источнике нигде. Зато, напротив, упомянуты всевозможные нетуристические цели въезда.

В ассоциации указали, что, исходя из опубликованного на сайте МИД КНР документа, отмена карантина распространяется на такую категорию въезжающих, как "персонал".

"Вероятно, это могут быть, например, водители, локомотивные бригады, сотрудники дипломатических представительств, иностранный персонал промышленных предприятий и так далее", – обратили внимание в АТОР.





из сообщения на сайте АТОР То есть речи о туристических визитах в данном случае не идет. Более того, на данный момент Китай не выдает россиянам туристические визы.

Вместе с тем в МИД КНР 27 декабря сообщили о намерении властей упростить для иностранцев выдачу деловых, учебных и гостевых виз. "Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей", – отмечается в сообщении ведомства.



Россиянам приготовиться?

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Вспышка коронавируса в Китае стала прямым следствием отхода от политики нулевой терпимости к COVID-19, рассказал Москве 24 иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, власти пошли на резкое ослабление мер по экономическим и общественно-политическим причинам.

"С точки зрения эпидемиологии имело смысл растянуть снятие ограничений на год-полтора. Но они все резко отменили, потому что постоянные локдауны били по экономике, бизнес лоббировал послабления. К тому же общество очень устало от регулярных карантинов, что стало выливаться в протесты", – объяснил эксперт.

Специалист считает, что за последний месяц вспышка в КНР приняла трудноуправляемый характер.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук По всей видимости, сейчас физически не хватает больничных коек, а, следовательно, многие заболевшие не могут быть госпитализированы.

Иммунолог допустил, что вспышка в Китае может привести к появлению новых, более заразных штаммов, чем "Омикрон". Шансы на мутацию инфекции повышаются благодаря большой численности населения КНР.

"Вероятность мутации вируса довольно высока. При этом не факт, что новый адаптированный вирус-мутант станет менее летальным, как это случилось с появлением "Омикрона". В силу разных обстоятельств он может стать более патогенным и летальным. Правда, на мутации нужно время. Если новая линия или подлиния выйдет на авансцену, то вряд ли раньше чем через 2–3 месяца", – прогнозирует Крючков.

В свою очередь, вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 предположил, что вспышка коронавируса придет в Россию из КНР в конце февраля – марте – после китайского Нового года, празднование которого в 2023 году пройдет с 22 января по 5 февраля.





Павел Волчков вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ В Китае в период празднования Нового года традиционно начинают активно путешествовать. В допандемийные годы был сильно развит зарубежный туризм. В новом году китайцы в основном будут перемещаться внутри страны. Но для того чтобы вирус вырвался наружу, не нужны массовые туристические потоки – хватит и деловых поездок в нынешних ограниченных объемах.

При этом в России вспышка вряд ли достигнет рекордных значений, фиксировавшихся в 2022 году, считает вирусолог.

"Эпидемиологическая волна будет, но на относительно низком уровне. У россиян высокий популяционный иммунитет. Большинство переболели и даже неоднократно. Свой вклад внесла и вакцинация. Другими словами, россияне на данный момент достаточно хорошо готовы к приходу волны коронавируса из Китая", – комментирует специалист.

В то же время в преддверии вспышки он рекомендовал ревакцинироваться гражданам из групп риска. В эту категорию попадают пожилые, люди с хроническими заболеваниями, дети и те, кто еще не переболел COVID-19.

