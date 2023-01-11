Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве подвели итоги новогодних торжеств

"Мой район. Навигатор": в Москве подвели итоги новогодних торжеств

Московский зоопарк показал, как бычок Гаврюша лакомится елкой

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно благодаря подаркам для животных

Завершен первый этап работ по углублению дна Москвы-реки в районе Кунцевской луки

Москвичи заметили пьяных снегирей на тротуарах столицы

Новости часа: подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Московский зоопарк собрал около тысячи хвойных деревьев во время новогодних каникул

Собянин: в ТиНАО создается прямая транспортная связь между четырьмя вылетными магистралями

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

В Москве подвели итоги новогодних торжеств. Только фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более пяти миллионов гостей. Площадки работали по всему городу.

Почувствовать атмосферу праздника можно было и на Манежной площади, и в Вешняках. Миллионы гостей побывали на мероприятиях в парках, а тысячи – на катках. Так, ледовую площадку на ВДНХ выбрали более 200 тысяч человек. А еще москвичи делали добрые дела, и собрали более 150 тысяч подарков для детей из новых регионов России и участников спецоперации.

Большую праздничную программу устраивали конечно и для маленьких. "Елку мэра" в этом году посетили свыше 60 тысяч зрителей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика