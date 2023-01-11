"Мой район. Навигатор": в Москве подвели итоги новогодних торжеств

В Москве подвели итоги новогодних торжеств. Только фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более пяти миллионов гостей. Площадки работали по всему городу.

Почувствовать атмосферу праздника можно было и на Манежной площади, и в Вешняках. Миллионы гостей побывали на мероприятиях в парках, а тысячи – на катках. Так, ледовую площадку на ВДНХ выбрали более 200 тысяч человек. А еще москвичи делали добрые дела, и собрали более 150 тысяч подарков для детей из новых регионов России и участников спецоперации.

Большую праздничную программу устраивали конечно и для маленьких. "Елку мэра" в этом году посетили свыше 60 тысяч зрителей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".