"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Киргизия" открыли после реконструкции

Когда-то кинотеатр "Киргизия" был одним из крупнейших в Москве. Там проходили недели фильмов зарубежных стран и Московский международный кинофестиваль.

На данный момент бывший кинотеатр открылся после ремонта. На его месте появился огромный общественный центр "Место встречи Киргизия".

Площадь здания на Зеленом проспекте увеличилась до 28 тысяч квадратных метров. Бывший кинотеатр оснастили системами видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. В новом общественном центре откроется кинокомплекс с шестью залами, которые оборудованы современными экранами.

Для посетителей построили подземную парковку. В теплое время года на крыше планируют обустроить зеленую террасу с шезлонгами.