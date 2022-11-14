08:30Город
"Мой район. Обратная связь": бывший кинотеатр "Киргизия" открыли после реконструкции
На Зеленом проспекте в Новогирееве ввели в эксплуатацию общественный центр "Место встречи Киргизия".
Он появился после реконструкции одного из крупнейших столичных кинотеатров. Площадь здания увеличилась до 28 тысяч квадратных метров.
Бывший кинотеатр "Киргизия" оснастили системами видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. В новом общественном центре откроется кинокомплекс с шестью залами, которые оборудованы современными экранами.
Для посетителей построили подземную парковку. В теплое время года на крыше планируют обустроить зеленую террасу с шезлонгами.