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"Мой район. Обратная связь": бывший кинотеатр "Киргизия" открыли после реконструкции

"Мой район. Обратная связь": бывший кинотеатр "Киргизия" открыли после реконструкции

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На Зеленом проспекте в Новогирееве ввели в эксплуатацию общественный центр "Место встречи Киргизия".
Он появился после реконструкции одного из крупнейших столичных кинотеатров. Площадь здания увеличилась до 28 тысяч квадратных метров.

Бывший кинотеатр "Киргизия" оснастили системами видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. В новом общественном центре откроется кинокомплекс с шестью залами, которые оборудованы современными экранами.

Для посетителей построили подземную парковку. В теплое время года на крыше планируют обустроить зеленую террасу с шезлонгами.

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Сюжет: "Мой район"
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