Работу тепловых сетей возобновили в районах Марьино и Братеево в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент строительства Москвы сообщил о возобновлении работы тепловых сетей в районах Марьино и Братеево. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ближайшее время в жилых домах и других объектах сначала появится отопление, затем горячая вода. Сегодня к вечеру все дома будут и с теплом, и с горячей водой", – указали в Депстрое.

Накануне стало известно, что в столичных районах Братеево и Марьино отключили от отопления и горячей воды более 340 зданий. Помимо жилых домов, под ограничение попали 26 школ, больница и некоторые другие постройки.

В ГБУ "Жилищник Братеево" объяснили, что отключения связаны с врезкой участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Липецкая. Изначально сообщалось, что тепло вернут 14 ноября, однако затем переподключение ускорили.

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