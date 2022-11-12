Более 340 зданий в Москве отключили от отопления и горячей воды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 340 зданий в столице остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за аварийной ситуации на тепловых сетях. Об этом москвичам рассказали в объявлениях на дверях подъездов.

Сотни жилых домов оказались лишены тепла и света, а также десятки образовательных учреждений и больница. Одно их таких объявлений было на подъезде дома №7, корпус 2 по Алма-Атинской улице.

"В связи с аварийной ситуацией на тепловых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в период с 09:00 12 ноября до 23:00 14 ноября в районах Братеево и Марьино", – говорится в нем.

Уточняется, что отключение коснется:

93 абонентов;

343 зданий – 205 жилых домов, 1 больница, 26 школ и 82 прочих здания.

Однако ГБУ "Жилищник Братеево" выпустило другое предупреждение, которое говорит, что отключения связаны с ремонтными работами.

Городские службы рассказали ТАСС, что в настоящее время осуществляется врезка нового участка сети из-за строительства развязки Липецкая – МКАД.

Ранее стало известно, что три башни IQ-квартала "Москва-Сити" оказались обесточены. В зданиях оперативно провели эвакуацию. Лифты внутри не работали.

В столичном управлении МЧС рассказали, что признаков пожара в башнях делового центра не было обнаружено. О пострадавших не соообщалось.

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