Электроснабжение, отключенное после падения Су-30 в Иркутске, восстановили в школе №4

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Специалисты восстановили электроснабжение школы № 4, отключенное после падения Су-30 в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электросетевую компанию региона.

"В 19:55 восстановлено электроснабжение школы №4. Ориентировочное время восстановления электроснабжения остальных потребителей – 22:30", – рассказали в компании.

Уточняется, что электричество отключили на улицах Верещагина, Павла Красильникова, Пржевальского, а также во 2-м Советском переулке. Специалисты заверили, что это сделано для безопасного тушения пожара.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на жилой дом обрушился военный самолет Су-30. Судно упало на двухэтажное здание в районе улицы Пржевальского. На территорию происшествия были вызваны экстренные службы.

В управлении МЧС РФ по региону уточнили, что истребитель потерпел крушение в районе частной жилой застройки. Это привело к возгоранию: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его оперативно локализовали. В результате происшествия погибли два пилота самолета.

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