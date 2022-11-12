Подачу горячей воды и тепла возобновят в районах Марьино и Братеево 13 ноября

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Подачу горячей воды и тепла возобновят в столичных районах Марьино и Братеево 13 ноября. Выяснилось, что временное отключение связано со строительными работами. Об этом рассказали в ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства".

Специалисты уточнили, что в настоящее время осуществляется врезка нового участка сети из-за строительства развязки Липецкая – МКАД. Из-за этого в этих районах пришлось отключить отопление и горячую воду.

В ведомстве подчеркнули, что отключения в столице были запланированы на самые теплые дни, когда в городе установилась температура выше 10 градусов.

"Все работы согласованы и идут в соответствии с графиком. Подачу горячей воды и тепла в жилых домах и других объектах возобновят в воскресенье, 13 ноября", – передает Агентство "Москва" сообщение учреждения.

Там также отметили, что специалисты стараются завершить работы как можно скорее. Они прикладывают все усилия, чтобы минимизировать неудобства для москвичей.

Ранее стало известно, что свыше 340 зданий в столице остались без отопления и горячей воды. Сообщалось, что это якобы произошло из-за аварийной ситуации на тепловых сетях. Об этом москвичам рассказали в объявлениях на дверях подъездов.

Сотни жилых домов оказались лишены тепла и света, а также десятки образовательных учреждений и больница. Одно их таких объявлений было на подъезде дома №7, корпус 2 по Алма-Атинской улице.

Однако ГБУ "Жилищник Братеево" выпустило другое предупреждение, которое говорит, что отключения связаны с ремонтными работами.

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