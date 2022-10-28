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"Мой район. Обратная связь": двор школы № 1534 привели в порядок на улице Кедрова в Москве

"Мой район. Обратная связь": двор школы № 1534 привели в порядок на улице Кедрова в Москве

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В ЮЗАО столицы, на улице Кедрова, отремонтировали двор школы № 1534. На территории учебного заведения обновили дорожки и уложили новое покрытие из искусственной травы. По периметру установили забор.

У школьников появилась современная спортивная площадка, а для жителей района сделали 17 обновленных зон отдыха, два парка и сквер. Кроме того, еще одна школа отремонтирована. Все работы были проведены по программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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