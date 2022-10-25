"Мой район. Обратная связь": площадь для праздников обустроили в Щукинском парке

Завершилось благоустройство Щукинского парка в Москве. Привели в порядок спортивные и детские площадки – теперь они будут с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажерами. Обновили беседки и вышки для наблюдением за птицами и белками.

У входа в парк обустроили площадь для проведения праздников и фестивалей. С нее начинается аллея, которая ведет к центральной клумбе. Щукинский парк дополнительно озеленили, высадили почти семь тысяч кустарников.