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"Мой район. Обратная связь": площадь для праздников обустроили в Щукинском парке

"Мой район. Обратная связь": площадь для праздников обустроили в Щукинском парке

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Завершилось благоустройство Щукинского парка в Москве. Привели в порядок спортивные и детские площадки – теперь они будут с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажерами. Обновили беседки и вышки для наблюдением за птицами и белками.

У входа в парк обустроили площадь для проведения праздников и фестивалей. С нее начинается аллея, которая ведет к центральной клумбе. Щукинский парк дополнительно озеленили, высадили почти семь тысяч кустарников.

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Сюжет: "Мой район"
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