"Москва и мир": благоустройство Фили-Давыдкова и похороны английской королевы

19 сентября, 18:10
В районе Фили-Давыдково заканчивается благоустройство пешеходной зоны от детской поликлиники № 130 до станции метро "Пионерская". Там привели в порядок тропинки, полностью отремонтировали уличные лестницы и тротуары. Вдоль пешеходного маршрута организовали зоны отдыха. В рамках проекта благоустроили дворы в жилом квартале между улицами Пивченкова и Кастанаевской.
В рамках проекта "Мой район" также благоустроили парк, который тянется вдоль путей метро от "Пионерской" до станции "Филевский парк". Теперь в нем есть детские, спортивные площадки, а также места для выгула собак. В парке разбили газоны и цветники, высадили деревья, кустарники и установили фонари.
Энергоснабжение в Курской области восстановят до конца 19 сентября. Из-за урагана без света остались почти 10 тысяч жителей. Шквалистый ветер, ливень и грозы обрушились на Курскую область в воскресенье, 18 сентября. Торнадо вырывал с корнем деревья, повреждения получили почти 400 домов. Погибли два человека.
Циклон, который вызвал ураган, принес непогоду и в столицу. МЧС предупредило о ветре до 20 метров в секунду в Подмосковье, который сохранится до утра вторника, 20 сентября. Людям порекомендовали по возможности оставаться дома. В Москве сообщали о поваленных деревьях. При сильном порыве ветра временный пешеходный переход придавил семь припаркованных машин в районе Филевского парка. Автомобили стояли в неположенном месте.
В Лондоне завершилась публичная церемония прощания с королевой Елизаветой II. Она продолжалось почти неделю. Все это время в города съезжались люди со всей страны. Проводить Елизавету II в последний путь смогли около 400 тысяч человек. Некоторым пришлось стоять в очереди больше суток. Утром 19 сентября прошло отпевание.
На церемонию пригласили членов королевской семьи, друзей и придворных, высокопоставленных политиков, врачей и сотрудников благотворительных организаций. Всего около двух тысяч человек. Королева упокоится в Виндзорском замке. Гроб с Елизаветой II перенесут к могиле родителей в мемориальную часовню Георга VI. Там же покоится и муж Королевы, принц Филипп. Эту часть похорон британские телеканалы транслировать уже не будут. После страна начнет готовиться к коронации Карла III. Дата официальной коронации Карла III пока не объявлена.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: