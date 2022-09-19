"Москва и мир": благоустройство Фили-Давыдкова и похороны английской королевы

В районе Фили-Давыдково заканчивается благоустройство пешеходной зоны от детской поликлиники № 130 до станции метро "Пионерская". Там привели в порядок тропинки, полностью отремонтировали уличные лестницы и тротуары. Вдоль пешеходного маршрута организовали зоны отдыха. В рамках проекта благоустроили дворы в жилом квартале между улицами Пивченкова и Кастанаевской.

В рамках проекта "Мой район" также благоустроили парк, который тянется вдоль путей метро от "Пионерской" до станции "Филевский парк". Теперь в нем есть детские, спортивные площадки, а также места для выгула собак. В парке разбили газоны и цветники, высадили деревья, кустарники и установили фонари.

Энергоснабжение в Курской области восстановят до конца 19 сентября. Из-за урагана без света остались почти 10 тысяч жителей. Шквалистый ветер, ливень и грозы обрушились на Курскую область в воскресенье, 18 сентября. Торнадо вырывал с корнем деревья, повреждения получили почти 400 домов. Погибли два человека.

Циклон, который вызвал ураган, принес непогоду и в столицу. МЧС предупредило о ветре до 20 метров в секунду в Подмосковье, который сохранится до утра вторника, 20 сентября. Людям порекомендовали по возможности оставаться дома. В Москве сообщали о поваленных деревьях. При сильном порыве ветра временный пешеходный переход придавил семь припаркованных машин в районе Филевского парка. Автомобили стояли в неположенном месте.

В Лондоне завершилась публичная церемония прощания с королевой Елизаветой II. Она продолжалось почти неделю. Все это время в города съезжались люди со всей страны. Проводить Елизавету II в последний путь смогли около 400 тысяч человек. Некоторым пришлось стоять в очереди больше суток. Утром 19 сентября прошло отпевание.

На церемонию пригласили членов королевской семьи, друзей и придворных, высокопоставленных политиков, врачей и сотрудников благотворительных организаций. Всего около двух тысяч человек. Королева упокоится в Виндзорском замке. Гроб с Елизаветой II перенесут к могиле родителей в мемориальную часовню Георга VI. Там же покоится и муж Королевы, принц Филипп. Эту часть похорон британские телеканалы транслировать уже не будут. После страна начнет готовиться к коронации Карла III. Дата официальной коронации Карла III пока не объявлена.