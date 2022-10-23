"Мой район. Навигатор": в Москве возрождают эскалаторную галерею 1959 года

В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года. Когда работы будут закончены, у москвичей появится возможность полюбоваться Воробьевыми горами с новой точки.

На эскалаторной галерее на улице Косыгина восстанавливают витражи, строят смотровую площадку и ресторан. Весь проект приближен к изначальному виду. Здание галереи не использовали целых 40 лет. В 80-е годы его признали аварийным из-за оползней.

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