На северо-западе Москвы благоустроили Щукинский парк

В Москве благоустроили Щукинский парк. Там теперь есть 32 спортивные и 19 детских площадок для разных возрастов с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажерами. В парке обновили беседки, павильоны сервисов и вышки для наблюдения за птицами и белками.

У входа в парк обустроили площадь, на которой будет удобно проводить праздники и фестивали. Она открывает главную аллею, ведущую к центральной клумбе.

Теперь в парке будет комфортно владельцам собак. Там появилась площадка для выгула и дрессировки. Ее заранее разделили на зоны для крупных и мелких пород.

Еще в Щукинском парке стало больше зелени. Только кустарников высадили почти семь тысяч. Растения подбирали так, чтобы они создавали красивый пейзаж в любое время года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.