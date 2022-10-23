Собянин рассказал о ходе модернизации Люберецких очистных сооружений

Фото: vk.com/mossobyanin

В Москве подходит к концу четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений. Об этом на свое странице в "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"ЛОС служат городу с 1960-х годов. Тогда они считались передовыми, но к нашему времени уже полностью устарели. В 2020 году мы начали поэтапное обновление сооружений", – написал мэр.

Он напомнил, что ранее там построили блок механической очистки сточной воды и первый блок биологической очистки, оборудовали их газоочистными установками. На текущем же этапе специалисты обновляют оборудование и внедряют современные технологии очистки.

Так, воду планируется фильтровать в несколько этапов, один из которых – обеззараживание с помощью ультрафиолета. В конце цикла чистую воду возвращают в природу. Кроме того, мусор, который поступает с грязной водой, не вывозят на полигоны, а подвергают термической утилизации. Из илового осадка между тем пробуют производить биотопливо.

"После масштабной реконструкции Люберецкие очистные сооружения будут практически новыми – с современным подходом к работе и бережным отношением к экологии", – подытожил градоначальник.

Сергей Собянин распорядился выделить 7,3 миллиарда рублей на модернизацию Люберецких очистных сооружений в феврале этого года. Цель работ – внедрение безотходных технологий производства и снижения выбросов.



Завершается четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений – Собянин

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